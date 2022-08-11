Москва, 11 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Во все времена народы России сплачивались перед лицом внешней угрозы и внутренних потрясений. Духовная сила России стала феноменом — чудом в восприятии её противниками. На это обратил внимание верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, командир отряда «Дон» Николай Дьяконов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Казачьи кадеты

«Россия уникальное место на планете, где бок о бок живут и развиваются различные народы разных конфессий. Единственное место на земле, где все люди — братья, где нет раздора между народами, где есть искренний интерес друг к другу, где каждому воздается по талантам, где есть уважение и любовь. Мы научились жить в мире, сохранили культуру и самобытный уклад друг друга. Мы не заставляли всех стать одной массой. Мы уважали и уважаем традиции, чтим великих сынов нашей общей Родины, любим и ценим уклад каждого народа», — написал Дьяконов в своём телеграм-канале.

По мнению казачьего атамана, каждый житель России может достичь успеха не только в своей деревне или ауле, а в столице. Восхищаться им будет весь народ, а не только его земляки.

«Мы вместе строили заводы, больницы, театры, школы, университеты, библиотеки, космодромы. Мы вместе учились на врачей, инженеров, актеров, писателей, учителей. Мы вместе совершаем открытия и вместе слушаем музыку. Мы вместе! В этом сила. В этом наше общее будущее. Так и сейчас. Происходит всеобщий процесс единения внутри нашей страны. В едином строю наш многонациональный народ выполняет боевые задачи, доказывая и показывая всю мощь страны, которую невозможно победить. Вклад каждого из нас безграничен и важен!» — подчеркнул Николай Дьяконов.

И сегодня, уверен казачий атаман, защитники Донбасса понимают, за что их отцы и деды проливали свою кровь. За то, чтобы сохранить это уникальное место с общей культурой и общими ценностями, за мирное небо над головой.