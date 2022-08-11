Москва, 11 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Россия не ведёт с Северной Кореей переговоров о привлечении добровольцев для участия в специальной военной операции России на Украине. Об этом 11 августа сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Борковский Алексей Васильевич Здание МИД России

По данным министерства, сообщения о предложении КНДР направить добровольцев для участия в спецоперации являются фейком. В МИДе уточнили, что такие переговоры не ведутся.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил высокие профессиональные качества строителей-отделочников из Северной Кореи, допустив сотрудничество России и КНДР в этой сфере.