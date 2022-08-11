Москва, 11 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Сообщения о намерении КНДР отправить своих добровольцев на защиту республик Донбасса — фейковые. Об этом заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил 11 августа на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Он отметил, что подобных переговоров нет, нет и планов направлять северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР. Боевые возможности российской армии и сил республик Донбасса достаточны для выполнения задач спецоперации.

«В этой связи хотели бы со всей ответственностью заявить — данные сообщения от начала до конца являются фейком», — подчеркнул Нечаев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ДНР ведут с руководством КНДР переговоры об отправке северокорейских рабочих на стройки Донбасса.

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