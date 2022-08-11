Красноярск, 11 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили семь лесных пожаров на площади 371 га — в Богучанском, Енисейском, Ермаковском, Кежемском, Минусинском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в краевом министерстве лесного хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

По состоянию на утро 11 августа в регионе зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 37,4 га — в Енисейском, Курагинском, Саянском и Шушенском районах. В тушении принимают участие более 160 человек, шесть единиц техники.

В министерстве заверили, что населённым пунктам огонь не угрожает.

Добавим, с начала пожароопасного периода в Красноярском крае произошло 1168 лесных пожаров на общей площади 182,4 тысячи га.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края действуют ограничения на посещение лесов, запрещено проводить огневые работы, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.