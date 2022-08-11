Канберра, 11 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Министр по делам ветеранов Австралии Мэт Кио принес извинения перед военнослужащими Сил обороны Австралии и ветеранам после того, как в отчете независимой комиссии были подробно описаны неудачи властей в решении проблемы самоубийств среди военных. Об этом 11 августа сообщил телеканал Nine News.

Alex de Sousa Спецназ Австралии

В промежуточном отчете Королевской комиссии по делам обороны и противодействию самоубийствам среди ветеранов говорится, что распространенность самоубийств среди действующих и бывших членов Сил обороны Австралии «должна беспокоить всех нас», и члены комиссии «встревожены» отсутствием действий со стороны предыдущих кабинетов министров страны в отношении многочисленных расследований и отчетов.

Кио заявил на пресс-конференции, что правительство Австралии даст официальный ответ на рекомендации комиссии, прежде чем приступить к «задаче спасения жизней».

Кио назвал уровень самоубийств среди ветеранов «национальной трагедией» и извинился за длительное бездействие властей.