Москва, 11 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Благодаря федеральной поддержке Росавтодору удаётся работать опережающими темпами. Об этом 11 августа заявил руководитель Росавтодора Роман Новиков на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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«Благодаря поддержке и увеличения бюджета мы сработали с увеличением тех заданий, которые ставятся нам на этот год. На сегодняшний день на 50 млрд или на 20% мы идём с опережением, и эти 50 млрд распространяются так, что 34 млрд — это на ускоренное выполнение работ, 4 млрд — на погашение расходов, связанных с удорожанием материалов, и 12 млрд направили на то, чтобы выплатить авансы тем подрядным организациям, которые готовы работать с опережением строительства», — заявил Новиков.