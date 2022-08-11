Донецк, 11 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В результате обстрела пивзавода в Донецке со стороны украинских нацистов пострадали четыре мирных жителя и ещё один погиб. Об этом 11 августа рассказал представитель Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

Артиллерийский обстрел

«В результате обстрела, точно известно, один погибший, четверо раненых», — сказал представитель НМ ДНР.

При этом Басурин указал, что в данный момент пока нельзя точно сказать, какое количество людей пострадало из-за произошедшей в результате обстрела ВСУ предприятия утечки аммиака.

«Идут опросы местного населения. Минздрав еще пока свою информацию не размещал», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 45 боевиков ВСУ.