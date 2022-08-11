Минск, 11 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии должно принять меры в связи с тем, что Литва фактически забрала белорусскую собственность в Клайпедском порту. Об этом 11 августа заявил глава республики Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко

Обращаясь к участникам совещания по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции, Лукашенко сказал: «Мало того, что эти санкции незаконно ввели, так ещё и фактически забрали вашу собственность».

«Отжали», — уточнил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Лукашенко добавил, что Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия «Беларуськалий» в Клайпеде, и это «не должно пройти безнаказанно».