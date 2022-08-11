Нефтекамск, Башкирия, 11 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Сирот обеспечили квартирами в Башкирии после вмешательства прокуратуры. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Департамент информполитики Свердловской области Вручение ключей от квартир

Сообщается, что в г. Нефтекамске шесть подростков, оставшихся без попечения родителей, состояли в списках органа местного самоуправления на внеочередное предоставление квартир. При этом муниципалитет не обеспечил их жильем, сироты были вынуждены проживать у своих родственников.

Отмечается, что сотрудники городской прокуратуры через суд потребовали обязать администрацию города предоставить жилье нуждающимся сиротам.

Сообщается, что в результате сиротам были вручены ключи от благоустроенных квартир в новом доме.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что в суд Башкирии передали дело о предоставлении сиротам небезопасных квартир.