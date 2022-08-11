Пермь, 11 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 11 августа на заседании правительства заявил, что перечислит один должностной оклад в помощь жителям Донбасса, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Mezenmir Деньги

«Общаясь с промышленниками, я узнал, что ряд наших предприятий, особенно руководящий состав, приняли решение направить часть заработных плат на поддержку людей, оказавшихся в трудной ситуации. Для себя решил — и никакого популизма в этом нет — последовать их примеру, и сумму в размере должностного оклада направить на поддержку людей. Приглашаю всех присоединиться к акции предприятий, которые являются опорой нашего промышленного региона», — сказал Махонин.

Он также подчеркнул, что финансовая помощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик является строго добровольным делом.

Добавим, что весной 2022 года губернатор Прикамья заявлял о перечислении в помощь Донбассу однодневного заработка.

Пермяки активно участвую в благотворительности. С марта в рамках акции взаимопомощи из региона в Донбасс отправили 340 тонн гуманитарного груза: продовольствия, одежды, предметов первой необходимости.