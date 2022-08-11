* талибов — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 11 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения в результате взрыва в городе Файзабад, административном центре этой провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

James McCauley Взрыв

Взрыв произошёл 10 августа в 21:00 на улице Хамам Рошан, когда там собралась группа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Информации о характере этого взрыва пока не поступило. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за него.