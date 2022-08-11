Индонезия для борьбы с продовольственным кризисом сажает кокосы
Джакарта, 11 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что мир переживает продовольственный кризис, сообщает CNN Indonesia.
По его словам, в мире насчитывается 300 миллионов человек, которые испытывают острую нехватку продовольствия и голод.
«Мир охвачен продовольственным кризисом, еще 300 миллионов человек испытывают острую нехватку продовольствия и голод. В некоторых странах это уже началось», — заявил президент во время рабочего визита в провинцию Центральная Ява, 11 августа.
По оценкам Джоко Видодо, 800 миллионов человек в мире в будущем будут испытывать нехватку продовольствия, если не будет найдено решения сложившейся ситуации.
Президент заявил, что правительство интенсивно сажает скороспелые кокосы, чтобы предвидеть нехватку продовольствия в различных регионах.
«За год одно дерево может принести 180 плодов», — отметил президент Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, индонезийские девушки подвергаются «насилию» на фоне растущего давления, вынуждающего их носить хиджаб.
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