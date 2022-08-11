Екатеринбург, 11 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Свердловский областной суд отказался демонтировать барельеф Иосифа Сталина со здания Окружного Дома офицеров в центре Екатеринбурга. Такое решение было принято по апелляционной жалобе одного из местных жителей.

Иосиф Сталин

Как пишет Накануне. Ru, ранее Кировский райсуд отказал истцу в удовлетворении его требований. Гражданин требовал убрать барельеф Сталина с фасада. А теперь облсуд подтвердил это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, барельеф был возвращён на своё историческое место в конце 2021 года. Это событие вызвало большой резонанс. Некоторые местные жители, часть которых последние месяцы находится в эмиграции, высказались резко против. В то же время многие другие горожане поддержали возвращение барельефа.