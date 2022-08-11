Пхеньян, 11 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын переболел коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в обнародованном 11 августа Центральным телеграфным агентством страны (ЦТАК) заявлении сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон, которая является заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«И, хотя он был тяжело болен, хотя у него и была высокая температура, он не позволил себе ни на минуту прилечь, постоянно думая о народе, о котором ему необходимо заботиться в этой войне против эпидемии», — отмечается в заявлении.

Также Ким Ё Чжон указала, что Еим Чен Ын стал одним из десятка миллионов жителей КНДР, которые столкнулись с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уничтожением за попытки распространить коронавирус на северокорейскую территорию пригрозила КНДР властям Южной Кореи.