Грозный, 11 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Уровень преступности в Чечне остается одним из самых низких в РФ. С начала 2022 года в республике зафиксировано снижение количества зарегистрированных преступлений на 30%. Об этом 10 августа в ходе пресс-конференции по итогам первого полугодия 2022 года сообщил прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров.

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При этом, как отметил глава надзорного ведомства, снижение показателей преступности наблюдается по всем категориям тяжести и по всем населенным пунктам региона.

«Уровень преступности на 100 тыс. населения составляет 90 преступлений и остается одним из самых низких в стране», — приводит слова прокурора ИА «Чечня Сегодня».

Как отметил Кадыров, более чем на 35% снизилось число зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, на 44% — в сфере оборота сильнодействующих веществ. На 62,2% сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, на 42,7% — число преступлений террористического характера. Численность совершенных нарушений правил дорожного движения сократилась на -11,8%, в том числе со смертельным исходом - на -37,5%.

При этом есть и рост по ряду направлений, так «осталось неизменным число посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов», их произошло два за полгода, снизилось до пяти количество убийств, отметил прокурор.

По его словам, возросло к тому же с четырех до восьми число уголовно наказуемых деяний, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями, зафиксировано восемь должностных преступлений, случаев служебного подлога стало больше — выявили 71 факт. Также с двух до четырех увеличилось количество преступлений экстремистской направленности.