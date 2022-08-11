Москва, 11 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Совфеде возмущены тем, что латвийский парламент объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм», и предложили разорвать дипломатические отношения.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«В Москве до сих пор еще есть посольство Латвии?» — задает вопрос глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Кроме того, латвийский парламент в своем заявлении призвал страны Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии.