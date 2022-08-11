Таллин, 11 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. ГАО «Таллинский порт» (Tallinna Sadam), в состав которого входят несколько крупных портовых комплексов северного побережья и острова Сааремаа, со среды, 10 августа, передало управление столичного порта Пальяссааре новым владельцам. Об этом 11 августа сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Уточняется, что такое решение аргументировано ограниченными возможностями для развития бизнеса в порту. При этом ГАО «Таллинский порт» начало процесс постепенной передачи активов еще в 2017 году.

Также отмечается, что в течение 2020 года «Таллинский порт» передал причалы и другие объекты недвижимости порта Пальяссааре, в 2021 году — инженерные сети и сооружения Пальяссааре.

Кроме того, указывается, что новым оператором порта Пальяссааре стало ООО Hundipea и подчёркивается, что ГАО «Таллинский порт» больше не предоставляет там портовые услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу рассказал, что Эстония проявляет упорство и настойчивость в вопросе введения одновременного запрета для граждан России на посещение стран-членов Евросоюза.