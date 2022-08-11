Салехард, 11 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. На Ямал на помощь местным пожарным прибыли спасатели из Красноярского края и Якутии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Firecorps.org Лесной пожар

В Салехард 11 августа прибыли 30 пожарных Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов и 70 специалистов федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» из Якутии, в том числе два лётчика-наблюдателя.

На территории Ямало-Ненецкого округа 11 августа действует 14 природных пожаров на площади 3490 гектаров. Крупные очаги возгорания расположены в Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах. В двух Шурышкарском и Надымском районах введён режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Отмечается, что с начала пожароопасного сезона на Ямале ликвидировали 347 пожаров на площади 8378,7 гектара.