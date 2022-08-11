Кишинёв, 11 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян принял прибывшего в Кишинёв представителя Киева по приднестровскому урегулированию Юрия Клименко. Об этом сообщает пресс-служба молдавского Бюро по реинтеграции.

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«Стороны выразили приверженность мирному и политическому урегулированию приднестровского конфликта, несмотря на провокационные заявления в общественном пространстве», — говорится в сообщении.

Серебрян и Клименко заявили, что рабочие группы по переговорам в формате «1+1» продолжают действовать. Также они поддержали рассмотрение разрешения конфликта с Приднестровьем в рамках »интегрированного государства» Молдавии.

Напомним, диалог между Молдавией и Приднестровьем приостановлен с 2019 года. Молдавский президент Майя Санду отказывается встречаться с главой ПМР Вадимом Красносельским. После начала Россией спецоперации по денацификации Украины киевские власти закрыли границу с Приднестровьем. Молдавская сторона с апреля отказывает в пропуске грузов в ПМР, фактически устроив блокаду.