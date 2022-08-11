Москва, 11 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Новую версию закона о туризме необходимо дополнить нормами, которые предусматривают функционирование единой информационной системы электронных путёвок, отметил член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк («Единая Россия»).

Crimea.gov.ru Алексей Черняк

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает туроператоров формировать электронную путёвку и размещать сведения о ней в специализированной системе.

«На совещании с Ростуризмом обсудили предложения и замечания профильного комитета Госдумы к проекту федерального закона «О туризме и туристической деятельности в Российской Федерации». Отдельно акцентировал внимание на необходимости внесения в обсуждаемый законопроект норм, предусматривающих функционирование единой информационной системы электронных путёвок», — отметил Черняк в своём телеграм-канале.

Депутат уверен, что эта система поможет гарантировать права туристов.

Напомним, глава Ростуризма Зарина Догузова просила депутатов Госдумы принять новый закон о туризме до конца 2022 года. По ее словам, действующий закон с 1996 года менялся по заплаточному принципу и по большей части был заточен под работу туроператоров выездного туризма.