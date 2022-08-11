* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 11 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер Фонт сопротивления Афганистана нанёс ракетный удар по базе и двум пикапам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, нападение было совершено в местности Поджава уезда Дара. В результате атаки более десяти боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты, ещё несколько получили ранения.

В ответ на это талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали позиции сил Фронта сопротивления в уезде Дара с нескольких направлений, но были отбиты.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт сопротивления пока не сделали никаких заявлений.