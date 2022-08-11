Москва, 11 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Действия Соединённых Штатов Америки ведут к милитаризации космического пространства. Об этом сегодня, 11 августа, на брифинге заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Космический спутник

По его словам, это происходит потому, что в рамках военной помощи США предоставляют Украине разведывательную информацию с помощью космических спутников.

«При этом используются данные не только военных, но и гражданских, и частных космических спутников. По сути, это милитаризация космоса», — подчеркнул Нечаев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что США предпринимают последовательные шаги по милитаризации космического пространства, заявляли в МИД России.

Читайте подробнее: МИД РФ: США ведут милитаризацию космоса, нужно принимать меры