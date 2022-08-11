Омск, 11 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Жителей Омска предупредили о неблагоприятной погоде, ожидающейся с 12 по 14 августа.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского УГМС, в этот период в Омской области ожидается дождь, местами сильный. Также прогнозируются туман, гроза. В отдельных районах порывы ветра 15-18 м/с. Возможен град.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Добавим, по данным синоптиков, с 10 августа на территории Омской области наблюдается мгла. Она пришла с воздушными потоками с территории Ханты-Мансийского автономного округа. Также почти повсеместно отмечается дымка, туман.

Ночью 12 августа ожидается погода без осадков, местами туман и слабый ветер, мгла сохранится. В дальнейшем синоптическая ситуация будет способствовать рассеиванию мглы.

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