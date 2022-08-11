Москва, 11 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Когда власти КНДР говорят о том, что коронавирус попал в Северную Корею вместе с некими предметами южнокорейского происхождения, они преследуют политические цели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

Roman Harak Флаг КНДР

«Заявления о проникновении коронавируса в КНДР из Южной Кореи выглядят крайне сомнительно, — сказал Ланьков. — Фактически северокорейские СМИ открытым текстом заявили, что вирусом заразились те, кто брал в руки некие предметы южнокорейского происхождения. Под этими предметами почти наверняка подразумевались сбрасываемые с аэростатов пропагандистские южнокорейские материалы. С медицинской точки зрения крайне маловероятно, что таким образом можно было заразиться коронавирусом. Однако с политической точки зрения подобные утверждения вполне понятны и оправданы».

Как пояснил Ланьков, последние несколько лет северокорейское руководство крайне обеспокоено распространением в КНДР информации о внешнем мире.

«Оно опасается, что это может угрожать внутриполитической стабильности. Поэтому такие истории, повторенные на официальном уровне, должны дать населению урок: «Не трогайте ничего иностранного. Всё это очень опасно. Всё, что приходит из Южной Кореи, — ядовито. Возможно, что американские империалисты и южнокорейские агенты специально заразили эти предметы чумой, чтобы извести наш народ», — объяснил эксперт. — Разумеется, никакого отношения к реальности такие утверждения не имеют, но политически они полезны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, могут ли соответствовать действительности заявления властей КНДР о победе над коронавирусом.