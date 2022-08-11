Москва, 11 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Российские граждане начали использовать поездки в Белоруссию для шопинга. Об этом сообщили в АТОР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм в период пандемии

Покупателей интересуют торговые марки, которые ушли из России, но остались работать в Белоруссии. В ассоциации допускают, что в скором времени из-за сложившейся ситуации могут открыться шопинг-туры в соседнюю страну.

По информации агентства «Москва», эксперты оценивают рост сезонного турпотока из России в Белоруссию на 10-15% по сравнению с прошлым годом.