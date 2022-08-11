Таллин, 11 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Эстония проявляет упорство и настойчивость в вопросе введения одновременного запрета для граждан России на посещение стран — членов Евросоюза. Об этом министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу 11 августа сообщил государственному телевидению ETV.

Урмас Рейнсалу

Комментируя подачу его страной предложения о запрете выдачи шенгенских виз гражданам Российской Федерации, он напомнил, что это уже вторая такая инициатива Эстонии. Также он уточнил, что аналогичное предложение, сделанное весной 2022 года, не нашло одобрения в Евросоюзе, и потому глава эстонского МИД надеется, что на этот раз решение будет принято.

«Сейчас мы попробуем еще раз. Президент Украины, когда я с ним встречался, был прямолинеен, он обратился с просьбой к Европе сделать это, и я считаю уместным попытаться еще раз. Хотелось бы надеяться, что нам удастся убедить всех партнеров», — отметил Рейнсалу.

Кроме того, он напомнил, что в настоящий момент его страна уже не выдает шенгенские визы гражданам РФ, однако не может ограничить передвижение лиц, ранее получивших визы или имеющих визы других европейских стран.

«Предложение унифицированное и ясное. Стоит полностью заблокировать эту возможность, и не только в плане туристических виз, а в широком смысле максимально усложнить въезд российских граждан в Европу, придерживаясь принципа изоляции России», — пояснил предложение своей страны глава МИД Эстонии, добавив, что его радует, что такое же стремление демонстрируют Финляндия, Латвия и Литва.

Отметим, политическое обсуждение решения по выдаче виз гражданам России состоится на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в конце августа 2022 года в Праге. Предложение о тотальном запрете выдачи шенгенских виз россиянам будет рассматриваться в рамках седьмого пакета санкций. Это предложение включает запрет на выдачу виз не только туристам, но и журналистам, диссидентам и родственникам граждан стран ЕС.