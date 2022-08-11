Москва, 11 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Утверждения о проблеме с продовольствием в мире кажутся несостоятельными на фоне того, что идущие с Украины суда с зерном следуют не в нуждающиеся страны, а на Запад. Об этом 11 августа на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев.

Василий Иванов ИА REGNUM Одной из главных тем выставки является кризис

Он с сожалением отметил, что пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты. При этом, подчеркнул дипломата, номенклатура вывозимых грузов составляет главным образом не пшеницу, а кукурузное зерно, подсолнечное масло.

«[Это] заставляет усомниться в искренности озвученных на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность», — сказал Нечаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов питания на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, включая Одессу.

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Первое судно, которое везёт кукурузу с Украины, покинуло порт Одессы 1 августа и направилось в Ливан. 7 августа Совместный координационный центр в Стамбуле выдал разрешение на выход из украинских портов четырёх судов с сельхозпродукцией. Всего они везли более 161 тыс. тонн продовольствия. Одно судно с грузом зерна кукурузы проследовало в Турцию, другое с грузом муки в Китай, ещё одно с подсолнечным маслом — в Италию.

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На 9 августа был назначен выход из Черноморска судна с грузом 64 720 тонн кукурузы, следующего до города Инчхон, Южная Корея. Второе судно, на борту которого 5300 тонн подсолнечного масла, направилось в Стамбул.