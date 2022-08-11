Чебоксары, 11 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В затруднительную ситуацию в Чувашии может попасть некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» («Фонд капремонта»), которая и без того находится в непростом положении. Речь идёт о жилых помещениях, собственники которых ни разу не вносили плату за капремонт с 2014 года. Есть жильцы, которые готовы оплатить сразу весь основной долг, но при этом ссылаются на трёхлетний срок исковой давности и просят не взыскивать пени за эти восемь лет, на что получают отказ. В итоге в фонд капремонт не платятся ни пени, ни основной долг, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

В редакцию обратился житель Чебоксар, который с 2014 года ни разу не платил взносы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. К июлю 2022 года основной долг превысил 36,3 тыс. рублей, плюс к этому насчитали более 9,1 тыс. рублей пени.

Чебоксарец признаётся, что первоначально не платил в фонд капремонта из-за отсутствия доверия. Когда через несколько лет в их доме капитально отремонтировали крышу и коммуникации, то горожанин готов был выплатить весь накопленный долг, но возникли финансовые сложности. После решения материальных проблем горожанин решил погасить долг, но предложил пойти навстречу и списать пени, ссылаясь на трёхлетний срок исковой давности в случае судебных тяжб. Однако получил отказ.

В результате фонд капремонта может остаться в данном случае и без оплаты пени, и без погашения основного долга.

В качестве примера решения проблемы приводится акция энергосбытовой компании в Чувашии «Погаси долги — спишем пени», которая запускается периодически для физических лиц. Энергетики поясняют, что это возможность для потребителей без дополнительных штрафов и санкций погасить накопившиеся долги за электроэнергию, чтобы «сэкономить для семейного бюджета весомую сумму».

В марте 2022 года в фонде капремонта заявляли, что в Чувашии задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов составляет почти 700 млн рублей, в том числе по 24-м тыс. жилым помещениям плата не поступала ни разу с 2014 года. В июле 2022 года в республиканской прокуратуре заявили о 718-миллионной задолженности по взносам на капремонт.

Подробнее: Жильцы 24 тыс. квартир в Чувашии ни разу не платили за капремонт

Как сообщало ИА REGNUM , в марте 2022 года глава Чувашии Олег Николаев призвал чиновников «не стесняться, в том числе обращаться в правоохранительные органы с тем, чтобы тщательнейшим образом провели действия прежних руководителей фонда капитального ремонта».

Подробнее: Власти Чувашии попросят силовиков заняться «Фондом капремонта»