Казань, 11 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В ковид-госпитали Татарии за последние сутки доставили 56 пациентов. Коронавирус выявили еще у 82 человек, накануне заболели 76 жителей, сообщает 11 августа общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

Всего в Татарии зарегистрировано 154 534 случая заражения коронавирусом, выздоровели 150 533 пациента, скончались 1997 человек. За сутки выписали восемь пациентов, умерших от COVID-19 нет.

Как передавало ИА REGNUM ранее, новый штамм коронавируса, сочетающий геномы вариантов «Омикрон» и «Дельта» обнаружили исследователи в России. В настоящий момент он не оказывает значимого влияния на эпидобстановку в стране по COVID-19.

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