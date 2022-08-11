Барнаул, 11 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В связи с заявлением МИД РФ о том, что судна с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а на запад, интересное мнение высказал в своем телеграм-канале кандидат исторических наук, востоковед, бывший доцент кафедры востоковедения Алтайского госуниверситета Олег Боронин. Он тоже не верит в искренность тезисов о проблеме с продовольствием в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Я изначально говорил, что никакой проблемы голода в мире кардинально это зерно не решит. Шум по «теме голода» — лишь информационное прикрытие. Дело в другом. Только двум американским компаниям и одной немецко-австралийской на Украине принадлежит 17 миллионов га сельхозугодий.

Для понимания: это, например, немного больше, чем все сельхозугодья Италии, и примерно в три раза больше, чем все сельхозугодья нашего Алтайского края. К тому же 5% всех сельхозугодий бандеровщины уже принадлежит Китаю. То есть «бандеровское зерно» народу Украины по сути и не принадлежит. Иностранцы «забирают свое» — иными словами, грабят Украину. И в этом вся суть».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в МИД РФ заявили, что пока ни одно судно с украинским зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты, это заставляет усомниться в искренности озвученных на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность.

То, что до сих пор ни одно судно с украинским зерном не было поставлено нуждающимся странам, может говорить о том, что вся ситуация с вывозом продовольствия с Украины была «дымовой завесой для западных стран, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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