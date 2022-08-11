11 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдёт на второй срок.

Оксана Переможенко, , 13:23 — REGNUM Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдёт на второй срок. Об этом сообщил украинский телеканал «Пятый».

Пустое кресло Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что этот кандидат, наверное, будет хуже Зеленского. Иные усомнились в том, что в будущем будет еще существовать Украина.

«На нары вы все пойдете, а там хоть каждый день избирайтесь», — отреагировала Татьяна.

«Второй срок желательно лет на 25 где-нибудь в Магадане», — с сарказмом добавила Lina L.

«Ну вот и новое дно. А кто-то говорил, что хуже Зеленского нет», — отметила Анжелика.

«Одного дебила у руля им пережить бы!» — не выдержал Paul.

«Я буду за него голосовать. Где поставить свою подпись? Он окончательно развалит Украину», — иронизирует Гульнара.

«Так до выборов там не будет чем управлять, Лемберг и Станислав (Львов и Ивано-Франковск — О. П.) поляки себе заберут», — прокомментировал новость Назар Д.

«Теперь точно Зеленский его в ссылку сошлет, на передовую», — предположил «Цимми».

«Спасибо. За одного клоуна уже проголосовала», — отреагировала Юля С.

«После Зеленского нам никто не страшен», — с юмором добавила Kora.

«Считай, Украине пришел даже не конец, а полный песец», — написал Влад.

«Ну и нормально. А какая уже разница, если у Зеленского будет возможность пойти на второй срок, то нам уже будет всё равно», — пишет Н. В.

«Украина, к сожалению, заслуживает таких руководителей», — считает Эльда.

«Повеселимся…» — смеется Inga K.

«Ну а что, Зеленский по лжи переплюнул Порошенко, а этот переплюнет Зеленского, выберут по-любому», — отметил «Кубинец».

«Не доживёт Украина до следующих выборов!» — написала Laura.

«Каждый новый президент Украины хуже прежнего, так что вполне может быть Арестович…» — отметил Э. Л.

Алексей Арестович Официальное интернет-представительство президента Украины

«А нормальные там вообще есть?» — недоумевает Ali P.

«Запас клоунов у них не иссякает», — иронизирует Ольга.

«Какая страна, такие и кандидаты…» — пишет Natalia L.

«Каждый придурок уверен в том, что он — Наполеон!» — пошутила Ольга М.

«Следующих президентских выборов не будет, потому что Украины не будет», — добавил Panchenko.

«Не удивлюсь нисколько, для Украины это вполне нормально!» — считает «Кот».

«Страну развалили и всё кресла делят…» — написала Виктория.

«Весело у них, однако», — пишет Патимат.

«Череду клоунов на Украине прерывать нельзя!» — с сарказмом отметил Игорь Д.

«Зеленский еще первый срок не отсидел», — заметил Денис.

«К Наполеону и прокурору в шестую палату», — шутит Ольга.

«Ещё одного президента-дурака Украина не выдержит…» — написал Llll.

«Спешу Арестовича огорчить. После Зеленского ему не достанется ничего…» — подытожила Наталья.