Сеул, 11 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 475 человек. Об этом 11 августа сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 11 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 093 844 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 448 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 657 345 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 3211 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 501 566 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 63 639 человек. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 6 398 682 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 131 241 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до20 983 169.

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