Москва, 11 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Курс второй криптовалюты мира Ethereum превысил 1,9 тыс. долларов после новостей об успешном переходе на алгоритм Proof-of-Stake. Об этом пишет Fortune.

(сс) Richard Patterson Криптовалюта

Обновление криптовалюты направлено на повышение скорости, эффективности и масштабируемости сети. Система сможет обработать большее число транзакций и обеспечивать более высокий уровень защиты.

На фоне новостей об успешном обновлении курс криптовалюты достиг двухмесячных максимумов и превысил 1,9 тыс. долларов.

Основателем проекта Ethereum является российско-канадский программист Виталий Бутерин.