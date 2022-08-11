Уфа, 11 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Капуста свежая белокочанная за неделю подешевела на 11,1% в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Башстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощи в сети «Да!»

Согласно проведенному в республике мониторингу цен на некоторые продовольственные товары, больше всего за неделю в Башкирии подешевела свежая белокочанная капуста. Ее средняя цена составила 21,87 рублей за кг.

Отмечается, что на 8,8% стала доступнее морковь. Средняя цена на этот овощ в Башкирии составляет 44,27 рублей за один кг. Свеклу столовую в республике можно приобрести за 35,50 рублей (— 7,3%). Средняя цена на картофель с регионе составила 36,7 рублей за кг (-4,4%).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии зафиксировали снижение цен на сахар.