Луганск, 11 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 45 боевиков ВСУ, сообщили 11 августа в Народной милиции ЛНР.

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Отмечается, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике.

«Уничтожено: до 45 человек личного состава; 5 бронетранспортеров; 8 единиц специальной автомобильной техники; 1 долговременная огневая точка», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов территории Луганской Народной Республики с начала эскалации погибли 80 мирных жителей.

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