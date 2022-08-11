Москва, 11 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Сообщения властей Северной Кореи о победе над коронавирусом выглядят как сомнительные утверждения. Об этом корреспондент ИА REGNUM 11 августа заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о победе над коронавирусом на территории Северной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Как признает само северокорейское правительство, коронавирус попал в страну в конце апреля 2022 года, — отметил Ланьков. — При этом северокорейская статистика четко разделяла два типа больных. Тех немногих, которые были протестированы и получили позитивный тест на коронавирус, и куда большую группу (без малого пять миллионов человек), состоявшую из тех, кто у кого были симптомы коронавируса, но которые при этом тестированию не подвергались. Причина проста — нехватка тестовых наборов. По мнению эпидемиологов, поначалу динамика распространения болезни вполне соответствовала тому, чего следовало ожидать исходя из известных исходных данных. Единственная проблема была с количеством смертей, которых было нереалистично мало».

Как пояснил востоковед, это соответствует правилам поведения северокорейских СМИ.

«В случае любых бедствий, они сообщают о бедствиях и нанесенном материальном ущербе, включая количество раненых. Более того, они иногда преувеличивают этот ущерб, рассчитывая таким образом увеличить шансы на получение помощи. Однако несмотря на это, они систематически занижают количество летальных исходов, — сказал Ланьков. — В любом случае заявления о том, что в стране, в которой пять миллионов человек переболело так называемым «высокотемпературным синдромом», умерло чуть меньше 80 человек, — это, разумеется, фантастика. Общая динамика поначалу была достаточно правдоподобной. По-видимому, КНДР давала точные цифры заболевших, но в сотни раз занижала количество умерших».

Как полагает эксперт, скорее всего, идея заключается в том, чтобы успокоить население, которому на протяжении более чем двух лет говорили, что коронавирус — это чума XXI века, страшная, исключительно заразная и почти неизлечимая болезнь.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, всего в КНДР за период с апреля 2022 года переболели COVID-19 более 4,77 млн человек.