Вашингтон, 11 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Боевик «Джон Уик 4» будет продолжительнее предыдущих частей. Об этом 11 августа сообщил портал Collider.

Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США Киану Ривз в роли Джона Уика 3

По данным источника, предстоящая картина будет длиться не менее 132 минут, что как минимум на одну минуту длиннее третьей части франшизы (131 минута). Также режиссёр боевика Чад Стахелски отметил, что в настоящий момент фильм находится на финальном этапе видеомонтажа.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джон Уик может отправиться в космос в новых фильмах франшизы. По словам Чада Стахелски, главный герой франшизы может полететь в космос, однако произойдёт это не ранее шестого фильма.