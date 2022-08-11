Москва, 11 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Обстрелы территории Запорожской АЭС вооружёнными силами Украины (ВСУ) являются актом ядерного терроризма. Об этом сегодня, 11 августа, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Запорожская АЭС

По его словам, за последние дни ВСУ несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что может привести к катастрофе, по масштабам превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

«Москва рассчитывает, что мировое сообщество проявит должное внимание к ситуации вокруг ЗАЭС», — отметил Нечаев и напомнил, что 11 августа состоится заседание Совбеза ООН по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрелы территории Запорожской АЭС чрезвычайно опасны для стран ЕС, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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