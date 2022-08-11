Москва, 11 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Показатели по строительству и реконструкции автодорог в России исполняются в требуемом темпе. Об этом 11 августа заявил руководитель Росавтодора Роман Новиков на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

nabster Автодорога

«Мы понимаем, что для нас основная задача — это указанные показатели, приведение 50% региональной сети к 2024 году в нормативное состояние, приведение 85% автомобильных дорог в нормативное состояние в 105 агломерациях, определённых указом президента», — заявил Новиков.

«Сегодня все эти показатели исполняются — мы уже посмотрели, что динамика с 2017 года с 41,5%, сегодня 47,7% на региональной сети. И это паспортный показатель — мы находимся в той динамике, которая у нас установлена графиками паспортов национальных проектов каждого из субъектов РФ», — указал он.

По его словам, в целом по стране паспортный показатель будет безусловно выполнен.

«Мы построим и приведём в нормативное состояние более 600 дорог к медицинским учреждениям и важным социальных объектам, 800 дорог будет построено к образовательным учреждениям, порядка 350 дорог будет построено к туристическим объектам, и свыше 140 дорогам — к спортивным и другим объектам», — подчеркнул Новиков.