Москва, 11 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Хакерская группировка Killnet опубликовала данные сотрудников американской компании Lockheed Martin, которая производит в том числе РСЗО HIMARS.

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«До вчерашнего дня они говорили, что все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности», — говорится в телеграм-канале хакерской группировки.

Killnet опубликовал видео с таблицей с данными сотрудников компании, где отображаются имена, электронная почта, адрес подразделения, телефоны и фотографии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хакерская группировка Killnet устроила кибератаку на сайт американской компании Lockheed Martin, занимающейся производством вооружений.

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