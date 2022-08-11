Санкт-Петербург, 11 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В бюджет Санкт-Петербурга с начала 2022 года поступило около 730 млрд рублей, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 11 августа в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

При этом по итогам июля фиксируется замедление темпов поступлений по основным налогам (налог на прибыль, НДФЛ, УСН).

«Это связано с итогами второго квартала 2022 года, когда бизнес работал в условиях санкционного давления. Тем не менее, в июле рост доходов бюджета составил 7%», — пояснили в городской администрации уточнив, что по оценкам комитета финансов, бюджет по доходам будет исполнен.

Существенную долю в расходах бюджета занимают социально ориентированные отрасли: образование, социальная политика, здравоохранение и развитие городской транспортной системы.