Вашингтон, 11 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Американская студия Cosmo D выпустит свою игру Betrayal At Club Low 9 сентября 2022 года. Заявление об этом появилось на странице проекта в Twitter.

Клавиатура ноутбука

В Betrayal At Club Low игроку предстоит стать агентом под прикрытием, чтобы провести спасательную операцию, проникнув в закрытый ночной клуб. Проект станет доступен на PC в Steam.

Напомним, что студия Cosmo D специализируется на создании игр-головоломок. Она является разработчиком таких игр, как The Norwood Suite, Off-Peak и Saturn V.