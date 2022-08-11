Банкротное дело в отношении «Донречфлота» прекращено судом
Ростов-на-Дону, 11 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. После подписания и утверждения мирового соглашения арбитраж Ростовской области прекратил банкротное дело в отношении ОАО «Донречфлот». Ответчик обязался выплатить задолженность в размере 26 531 913 долларов США 63 центов. Постановление может быть обжаловано в месячный срок, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на вердикт.
По мировому соглашению «Донречфлот» обязался выплатить по двум кредитным договорам долг, просроченные процентные платежи и неустойку за несвоевременное погашение до 31 декабря 2023 года. Кредитором выступает ООО «СХД Протон».
Напомним, до подписания мирового соглашения в отношении судоходной компании ввели первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение, которое ответчик смог отменить в апелляционном суде.
Справка: компания «Донречфлот» в ЕГРЮЛ фигурирует с 1993 года и занимается перевозками водным транспортом. На конец 2021 год её основным акционером с пакетом акций 93,81% был член совета директоров Константин Швалёв.