Ростов-на-Дону, 11 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. После подписания и утверждения мирового соглашения арбитраж Ростовской области прекратил банкротное дело в отношении ОАО «Донречфлот». Ответчик обязался выплатить задолженность в размере 26 531 913 долларов США 63 центов. Постановление может быть обжаловано в месячный срок, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на вердикт.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

По мировому соглашению «Донречфлот» обязался выплатить по двум кредитным договорам долг, просроченные процентные платежи и неустойку за несвоевременное погашение до 31 декабря 2023 года. Кредитором выступает ООО «СХД Протон».

Напомним, до подписания мирового соглашения в отношении судоходной компании ввели первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение, которое ответчик смог отменить в апелляционном суде.