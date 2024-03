Париж, 11 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Полная версия игры Shoot’em up SHINORUBI от французского издателя Red Art Games выйдет в начале 2023 года. Анонс состоялся на странице проекта в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Игра Shoot’em up SHINORUBI является дебютным проектом для разработчика Last Boss 88. Она выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch вместе с ее полной версией на ПК.

Напомним, что Shoot’em up SHINORUBI вышла в раннем доступе 20 января 2022 года в Steam. Это аркадный экшен, в котором игроку предстоит взять на себя управление космическим кораблем, чтобы уничтожать всех врагов на своем пути.