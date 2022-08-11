Пенза, 11 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Пензенской области выявили 98 носителей коронавируса. Соответствующие данные приводит 11 августа общероссийский оперативный штаб.

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Всего по области зарегистрировано 189 863 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели с начала пандемии 182 729 человек, из них за сутки выписали 22 пациента.

В ковид-стационары 10 августа госпитализировали 22 человека.

От последствий заражения коронавирусом скончались 6010 человек, за сутки умер один пациент.

ИА REGNUM ранее сообщало, новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, представляющий из себя гибрид штаммов «Омикрон» и «Дельта», выявили в Санкт-Петербурге учёные.

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