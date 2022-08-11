Ярославль, 11 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Ярославле в парке «Юбилейный» официально приняли новый скейт-парк. Об этом рассказали в муниципалитете Ярославля.

city-yaroslavl.ru Скейтпарк в Юбилейном

Депутаты входят в специальную общественную комиссию, которая приняла работы в Юбилейном парке.

Напомним, благоустройство парка в Ленинском районе Ярославля должны были быть завершить до 1 октября 2021 года, но работы были перенесены на 2022 год, а приемка неоднократно сдвигалась. Итоговый размер неустойки для подрядной организации составил 1,7 миллиона рублей, также подрядчику назначили штрафы общей суммой 900 тысяч рублей.

На территории парка обустроено уличное освещение: вдоль аллеи установлено 44, вдоль беговой дорожки — 59 светильников, а также 4 больших мачты с шестью прожекторами на каждой. На заключительном этапе работ уложено 740 кв. м. газона и высажены деревья. Отдельно депутаты отметили состояние нового скейт-парка.

«Я регулярно бываю на скейт-парке с сыном и вижу, что в некоторых местах заклепки уже разболтаны. Наверное, главное сейчас — договориться, чтобы осмотр проводился чаще и в летнее время, когда площадкой пользуются интенсивнее», — подчеркнул председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Гарантия на новую площадку составляет 3 года. Осмотром и обслуживанием будет заниматься МУП «Городской парк культуры и отдыха».