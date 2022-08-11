Москва, 11 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Латвийская федерация гимнастики разрешила Елизавете Полстяной выступать за страну на международных соревнованиях, но за свой счёт. Об этом 11 августа сообщает ТАСС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

«Мне прислали письмо позавчера поздно вечером. В нём говорится, что я могу выступать на чемпионате мира и этапе Кубка мира в Румынии, который будет уже через две недели, но за свой счёт», — сказала Полстяная.

Она добавила, что официально не давала ответа на это письмо.

Ранее она сообщила, что её фамилию убрали из заявки сборной Латвии на чемпионат мира по художественной гимнастике из-за того, что она не стала отказываться от российского гражданства.

19-летняя гимнастка выступает за Латвию, но имеет также российское гражданство. В 2021 году чемпионате мира она заняла 15-е место в финале личного многоборья, а в 2022-м стала 12-й в многоборье на чемпионате Европы. Также у неё есть призовые места на этапах Кубка мира.