Гимнастке Полстяной разрешили выступать за Латвию, но за свой счёт
Москва, 11 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Латвийская федерация гимнастики разрешила Елизавете Полстяной выступать за страну на международных соревнованиях, но за свой счёт. Об этом 11 августа сообщает ТАСС.
«Мне прислали письмо позавчера поздно вечером. В нём говорится, что я могу выступать на чемпионате мира и этапе Кубка мира в Румынии, который будет уже через две недели, но за свой счёт», — сказала Полстяная.
Она добавила, что официально не давала ответа на это письмо.
Ранее она сообщила, что её фамилию убрали из заявки сборной Латвии на чемпионат мира по художественной гимнастике из-за того, что она не стала отказываться от российского гражданства.
19-летняя гимнастка выступает за Латвию, но имеет также российское гражданство. В 2021 году чемпионате мира она заняла 15-е место в финале личного многоборья, а в 2022-м стала 12-й в многоборье на чемпионате Европы. Также у неё есть призовые места на этапах Кубка мира.