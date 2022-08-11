Саратов, 11 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Саратовской области с начала пандемии зарегистрировано 257 914 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 129 человек, накануне выявили 131 инфицированного. Об этом 11 августа сообщает общероссийский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Выздоровели всего 250 907 пациентов, за сутки — 72 человека.

В больницы 10 августа доставили 14 ковид-пациентов. Всего на стационарном лечении находятся 64 человека, на амбулаторном — 942.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее передавало, в КНДР COVID-19 с апреля переболели более 4,77 млн человек. От последствий заболевания умерли 74 человека.

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