В Саратовской области ещё 72 человека выписали после COVID-19
Саратов, 11 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Саратовской области с начала пандемии зарегистрировано 257 914 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 129 человек, накануне выявили 131 инфицированного. Об этом 11 августа сообщает общероссийский оперативный штаб.
Выздоровели всего 250 907 пациентов, за сутки — 72 человека.
В больницы 10 августа доставили 14 ковид-пациентов. Всего на стационарном лечении находятся 64 человека, на амбулаторном — 942.
От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.
ИА REGNUM ранее передавало, в КНДР COVID-19 с апреля переболели более 4,77 млн человек. От последствий заболевания умерли 74 человека.
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