Пекин, 11 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты на мировой арене руководствуются двойными стандартами. Одни события и действия они воспринимают, как защиту прав человека, другие рассматривают как агрессию. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Лицемерие. Антанта. Под маской мира. Советский плакат. 1920 (фрагмент)

Сообщение с картинкой, на которой изображены конфликты, в которых Вашингтон принял непосредственное участие, — вторжения в Ирак и Афганистан, а также бомбардировки Югославии и санкционная война с Венесуэлой — дипломат опубликовал в посте в Twitter. Напротив них подпись: «Защита прав человека!»

При этом военные учения Китая возле Тайваня США осуждают и считают их «агрессией и провокацией», добавил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

«Всегда легче придумать оправдание, чем найти настоящее», — написал представитель ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь с помощью картинки высмеял лицемерие Запада в вопросах демократии. Под картинкой с изображением конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, в которых США декларировали, что используют силу на благо демократии и демократических режимов, он написал: «Демократия или демосумашествие».

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