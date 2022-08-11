МИД Китая одной картинкой показал двуличие США
Пекин, 11 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты на мировой арене руководствуются двойными стандартами. Одни события и действия они воспринимают, как защиту прав человека, другие рассматривают как агрессию. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.
Сообщение с картинкой, на которой изображены конфликты, в которых Вашингтон принял непосредственное участие, — вторжения в Ирак и Афганистан, а также бомбардировки Югославии и санкционная война с Венесуэлой — дипломат опубликовал в посте в Twitter. Напротив них подпись: «Защита прав человека!»
При этом военные учения Китая возле Тайваня США осуждают и считают их «агрессией и провокацией», добавил представитель китайского внешнеполитического ведомства.
«Всегда легче придумать оправдание, чем найти настоящее», — написал представитель ведомства.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь с помощью картинки высмеял лицемерие Запада в вопросах демократии. Под картинкой с изображением конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, в которых США декларировали, что используют силу на благо демократии и демократических режимов, он написал: «Демократия или демосумашествие».
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