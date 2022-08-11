Вашингтон, 11 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Релиз игры River City Girls 2 от американского издателя WayForward был отложен на неопределенный срок. Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

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«Чтобы обеспечить максимально безупречный опыт, River City Girls 2 будет запущена позже обещанной даты релиза», — пишет разработчик. Напомним, что проект был анонсирован на лето 2022 года в рамках трансляции E3 2021.

River City Girls — это кооперативная игра в жанре beat 'em up («победи их всех»). Она рассказывает о приключении главных героинь Мисако и Кёко, которым предстоит спасти своих друзей из плена.